Об этом сообщило оперативное командование "Север" в телеграмме .

С 21:25 до 21:35 зафиксировали три прихода из миномета 120 мм в районе Зноб-Новгородского. В результате российских обстрелов пострадал частный дом.

С 21:30 до 21:32 россияне дважды били из миномета 120 мм вблизи Середины-Буды.

С 21:35 до 21:40 было три прилета из ствольной артиллерии в районе Ромашкового.

О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.