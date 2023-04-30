РФ трижды за вечер обстреляла Сумщину: поврежден дом
Российские войска вечером 30 апреля выпустили восемь снарядов по приграничной Сумщине, в результате чего был поврежден дом
Об этом сообщило оперативное командование "Север" в телеграмме .
С 21:25 до 21:35 зафиксировали три прихода из миномета 120 мм в районе Зноб-Новгородского. В результате российских обстрелов пострадал частный дом.
С 21:30 до 21:32 россияне дважды били из миномета 120 мм вблизи Середины-Буды.
С 21:35 до 21:40 было три прилета из ствольной артиллерии в районе Ромашкового.
О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.
- 30 апреля войска РФ выпустили 30 снарядов по Черниговщине и Сумщине, попали в дома и предприятия.
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