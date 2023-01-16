РФ трижды применяла ракеты Х-22 для ударов по гражданским объектам в Украине, все производства объединим в одно дело, - генпрокурор
Правоохранительные органы объединят производство по российским ударав ракетами Х-22 по гражданским объектам - в Днепре, Кременчуге и Одесской области
Об этом на брифинге в Днепре заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, передаёт Еспресо.TV.
"Мы найдем каждого, кто имеет отношение к этому страшному событию (ракетный удар по Днепру, - ред.). Нам точно известно, кто отдавал приказ на уничтожение этого жилого дома. Ракета Х-22, которой был уничтожен этот дом, на 99% имеет такой же тип, как и ракеты примененные в других случаях.27 июня, Кременчуг, ТЦ "Амстор".1 июля, жилой дом в Сергеевке, Одесская область.На этой неделе будет решение об объединении всех производств по гибели людей и разрушению гражданских объектов, связанных с применением этой ракеты, фактически гиперзвуковой. Она не является точным оружием, во всех трех случаях - ни одного военного объекта рядом, далеко от линии фронта, что доказывает то, что страна-агрессор принципиально. уничтожает украинский народ", - рассказал он.
- 27 июня российские военные разбомбили ракетой Х-22 ТРЦ "Амстор" в городе Кременчуг Полтавской области, погиб 21 человек.
- 1 июля в пгт Сергеевка Одесской обл. ракета попала в дом и две – в базу отдыха (убит 21 человек, ранены 38).
- В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего был разрушен подъезд девятиэтажного дома. В результате обстрела подтверждена гибель 40 человек, среди них – 3 ребенка. Травмированы 75 пострадавших, из которых 14 детей.
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