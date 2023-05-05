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Эксклюзив

РФ требует снятия санкций с основного сельскохозяйственного банка для продолжения работы "зернового соглашения", - МИД

5 мая, 2023 пятница
11:12
Экономика SWIFT

5 мая начались переговоры между Турцией, ООН и Украиной и Турцией, ООН и Россией насчет соглашения по экспорту украинского зерна

Об этом в эфире Еспресо сообщила посол по особым поручениям при МИД Украины Ольга Трофимцева.

"От сегодняшнего раунда переговоров я не ожидаю прорыва. Россияне продолжают нагнетать и усиливать давление на все стороны. Было вчера вечером заявлено, что сегодня сначала состоится встреча технических делегаций, а затем в зависимости от результатов могут быть переговоры на уровне заместителей министров обороны. Основным требованием РФ, насколько мне известно, есть снятие санкций (передподключение к международной системе расчетов SWIFT) основного российского сельскохозяйственного банка "Россельхозбанк"", - сказала она.

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Посол добавила, что через этот банк проводятся основные расчеты за экспорт, в частности, агропродукции.

"Санкции работают, и очень себя некомфортно Россия чувствует с отключением от SWIFT. Увидим, как пройдет встреча технических делегаций с представителями ООН. Турция остается на позиции, что соглашение должно работать - она ​​напрямую заинтересована. Ее поддерживает и Китай, как крупный покупатель украинского зерна и масличных культур", - считает Трофимцева.

Украина
Россия
ООН
Турция
зерно
Война с Россией
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