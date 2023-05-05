Об этом в эфире Еспресо сообщила посол по особым поручениям при МИД Украины Ольга Трофимцева.

"От сегодняшнего раунда переговоров я не ожидаю прорыва. Россияне продолжают нагнетать и усиливать давление на все стороны. Было вчера вечером заявлено, что сегодня сначала состоится встреча технических делегаций, а затем в зависимости от результатов могут быть переговоры на уровне заместителей министров обороны. Основным требованием РФ, насколько мне известно, есть снятие санкций (передподключение к международной системе расчетов SWIFT) основного российского сельскохозяйственного банка "Россельхозбанк"", - сказала она.

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Посол добавила, что через этот банк проводятся основные расчеты за экспорт, в частности, агропродукции.

"Санкции работают, и очень себя некомфортно Россия чувствует с отключением от SWIFT. Увидим, как пройдет встреча технических делегаций с представителями ООН. Турция остается на позиции, что соглашение должно работать - она ​​напрямую заинтересована. Ее поддерживает и Китай, как крупный покупатель украинского зерна и масличных культур", - считает Трофимцева.