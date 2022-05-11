РФ требует от Польши извинений за то, что российского посла в Варшаве 9 мая облили краской участники проукраинского митинга

Об этом информирует Министерство иностранных дел РФ.

Россия заявила, что ждет официальных извинений от руководства Польши за протестующих, которые 9 мая в Варшаве облили красной краской российского посла Сергея Андреева.

"Очевидное грубое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях. Польша не выполнила одно из главных наложенных на нее обязательств – не обеспечила неприкосновенность российских дипломатов", – говорится в сообщении.

В МИД России сообщили, что решение о дальнейших шагах примут независимо от реакции Польши на требования РФ.

Также в росСМИ сообщают, что посольство Польши в России облили красной краской.

Напомним, 9 мая в Варшаве посла России в Польше Сергея Андреева облили искусственной кровью. На транспарантах активистов было написано "Вы - лицо нацизма", "Спасите Мариуполь, спасите Азовсталь" и "Путин - военный преступник". Демонстранты также были одеты в футболки, на которых изображены разрушенные украинские города.

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