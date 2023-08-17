РФ требует от оккупационных властей Луганщины принудительно паспортизировать подростков до 1 октября
Главарю "ЛНР" Леониду Пасечнику дали задачу принудительно паспортизировать на временно оккупированных территориях Луганщины подростков от 14 до 18 лет
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
Недовольные низкими темпами паспортизации российские оккупанты направили в Москву из Москвы проверяющих, которые должны контролировать процесс выдачи документов страны-агрессорки.
"В каждый из захваченных районов будет направлена комиссия, которая будет искать подростков без паспорта врага. Для этого будут привлечены прибывшие из РФ "волонтеры" из кремлевских молодежных движений, которые будут совершать обход домов", - отметили в ЦНС.
"Детям предлагают за получение паспорта бесплатный отдых, а также угрожают их родителям отсутствием социальных выплат или недопущением ребенка к обучению", – добавили там.
- В мае стало известно, что оккупанты угрожают лишать родительских прав украинцев, чьи дети не оформят паспорта РФ.
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