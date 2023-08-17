Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

Недовольные низкими темпами паспортизации российские оккупанты направили в Москву из Москвы проверяющих, которые должны контролировать процесс выдачи документов страны-агрессорки.

"В каждый из захваченных районов будет направлена комиссия, которая будет искать подростков без паспорта врага. Для этого будут привлечены прибывшие из РФ "волонтеры" из кремлевских молодежных движений, которые будут совершать обход домов", - отметили в ЦНС.

"Детям предлагают за получение паспорта бесплатный отдых, а также угрожают их родителям отсутствием социальных выплат или недопущением ребенка к обучению", – добавили там.