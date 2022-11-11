Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Еспресо.

По его словам, сейчас отвод российских войск находится на грани организованного ухода и паники. Впрочем, о панике говорить рано, потому что оккупанты отходят в две точки дальнейшего перебрасывания: за Херсон и в зону Новой Каховки.

"Сейчас оккупанты отводятся восемью понтонами с двух базовых участков по берегу Днепра. Выходим на то, что со средним темпом перебрасывания им нужно около недели, чтобы, используя восемь понтонов ежедневно, опрокинуть ту технику, которая есть. Но это в идеальном варианте. Сейчас активны удары нашей артиллерии будут более заметны и нужны, когда начнется скопление техники в этих местах, где загружаются понтонами. И там может быть переход в зону паники", - отметил Сергей Згурец.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что русские войска отходят на левый берег Херсонской области.

10 ноября в Минобороны Украины заявили, что говорить об уходе войск РФ преждевременно .

11 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уход войск РФ из Херсона не является унизительным .

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