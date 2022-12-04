Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ежегодный форум национальной обороны имени Рейгана.

"Я думаю, что он (Путин) все больше узнает о вызовах, стоящих перед военными в России. Но нам все еще не понятно, имеет ли он сейчас полную картину того, насколько сложные задачи стоят перед ними... Мы видим недостачу боеприпасов, проблемы с моральным духом, снабжением, логистикой, целый ряд проблем, которые перед ними встали", – заявила директор Национальной разведки США Эврил Гейнс.

Гейнс также добавила, что политические цели Путина в Украине, похоже, не изменились, но в американской разведке считают, что он может быть готов снизить их масштаб "на временной основе с мыслью о том, что сможет вернуться к ним позже".

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Глава Национальной разведки США подчеркнула, что Россия "очень быстро" использует запасы боеприпасов в Украине, и, по американским оценкам, российские силы "не способны самостоятельно производить то, что они тратят на этом этапе".

"Вот почему вы видите, как они обращаются к другим странам, чтобы по существу получить боеприпасы... и мы заметили, что их высокоточные боеприпасы заканчиваются гораздо быстрее во многих аспектах", – пояснила она.

В качестве примера Гейнс привела задокументированные разведкой США факты поставок боеприпасов в Россию из Северной Кореи, "но на сегодняшний день их было немного", а также попытки Москвы получить определенные типы высокоточных боеприпасов от Тегерана, что может "вызвать большую обеспокоенность с точки зрения их мощности".

Соединенные Штаты констатируют высокую вероятность того, что Россия будет продолжать наносить ракетные удары по украинской гражданской инфраструктуре в ближайшей перспективе, однако динамика боев на фронте в Украине ослабнет в зимние месяцы.

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