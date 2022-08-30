Об этом сообщает The Washington Post .

По информации американского издания, Вооруженные силы Украины используют деревянные муляжи реактивных систем залпового огня HIMARS, чтобы принуждать россиян тратить ракеты на ложные цели.

По словам неназванных украинских и американских чиновников, на эти удары оккупанты тратят дорогие высокоточные крылатые ракеты, ведь не способны различить, что это муляжи, с помощью своих разведывательных беспилотников. Источники WP утверждают, что за несколько недель россияне уже нанесли по деревянным "системам" по меньшей мере десять ударов ракетами "Калибр".

Украинские военные взяли подобную тактику на вооружение и намерены наладить еще более масштабное использование муляжей техники для воплощения асимметричной тактики, которую они используют против врага, который имеет преимущество в количестве оружия и боеприпасов.

По мнению WP, уничтожением муляжей HIMARS частично объясняет заявления российского минобороны об уничтожении западного оружия, в том числе систем РСЗО.

"Они утверждают, что поразили больше HIMARS, чем мы даже отправили. То, на что Украина пошла ради защиты поставленных ракетных систем, подчеркивает их важность на поле боя", — сказал неназванный американский дипломат.

18 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал российским военным уничтожать дальнобойные ракетные и артиллерийские системы, из которых ВСУ бьет по оккупантам на Донбассе.

2 августа командующий оперативного командования "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук отметил, что Украина не потеряла ни одной системы реактивного залпового огня HIMARS.

3 августа в Пентагоне опровергли заявления Шойгу о якобы уничтожении россиянами в Украине шести ракетных комплексов HIMARS.

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