РФ тратит миллионные бюджеты в Африке на пропаганду и нарративы против Украины и Запада, - историк Субх
Россия тратит миллионы на распространение пропаганды, антиукраинских и антизападных нарративов в странах Африки
Об этом Media Center Ukraine рассказал специальный представитель Украины по Ближнему Востоку и Африке, украинский дипломат и историк Максим Субх.
Сообщается, что это часть системной и продолжительной работы России, которая включает активную деятельность на информационном поле в Африке.
"Многие программы, финансируемые Россией, это и открытие корреспондентских пунктов, это то, что подразумевается в плоскости легальной, открытой деятельности российской пропаганды в Африке, это сотрудничество представительств так называемого Россотрудничества на территориях африканского континента. Для понимания – это миллионные долларовом эквиваленте, миллионные бюджеты, которые тратятся из бюджета Российской Федерации для продвижения соответственно российской пропаганды, антиукраинских и антизападных нарративов в пользу интересов России", – подчеркнул Максим Субх.
Он отметил, что основной целью России является подрыв безопасности африканских стран, особенно Западной и Южной Африки.
Что известно о сотрудничестве РФ и Африки в 2023 году
В этом году Россия активно работала со странами Африки. Они провели "Саммит Россия – Африка" 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. На этом саммите были представлены делегации 45-ти из 54-х африканских стран. Основными вопросами обсуждения были война в Украине, продовольственная безопасность, зерновое соглашение, сотрудничество в сфере мирного атома и образования.
Россия также активно работает на информационном поле в Африке, пытаясь найти новых союзников в свете своей изоляции от ЕС и США. Особое внимание они уделяют странам Западной и Южной Африки.
Россия также активно использует своих наемников для поддержки диктаторских и военных режимов в Африке. Это позволяет им получать доступ к полезным ископаемым на континенте.
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