РФ только на шестой день поинтересовалась судьбой задержанного на Донбассе боевика Косяка, - МИД

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, сообщает РБК-Украина.

"Надеемся, что жители Донбасса, которым РФ незаконно навязала свое гражданство, наконец поймут: они не интересуют Москву, а обещанная им опека не имеет ничего общего с реальностью", - заявил представитель МИД.

По его словам, Россию интересует только одно: выдать паспорт и отправить воевать.

"Ожидаем, что российская сторона с таким же рвением будет выступать за соблюдение Консульской конвенции на территории России, прекратит систематически нарушать сроки информирования о задержании украинских граждан и предоставлять к ним беспрепятственный консульский доступ", - добавил Николенко.

В пресс-службе украинской делегации в ТКГ заявили, что МИД РФ своим заявлением о Косяка признал участие российских граждан в вооруженном конфликте на востоке Украины.

"Поздравляем российских представителей с этим мужественным шагом: признавать реальность после восьми лет последовательной лжи трудно", - говорится в заявлении.