РФ только на шестой день поинтересовалась судьбой задержанного на Донбассе боевика Косяка, - МИД
В Министерстве иностранных дел Украины удивлены, что Россия лишь на шестой день поинтересовалась судьбой задержанного на Донбассе российского гражданина Андрея Косяка
Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, сообщает РБК-Украина.
"Надеемся, что жители Донбасса, которым РФ незаконно навязала свое гражданство, наконец поймут: они не интересуют Москву, а обещанная им опека не имеет ничего общего с реальностью", - заявил представитель МИД.
По его словам, Россию интересует только одно: выдать паспорт и отправить воевать.
"Ожидаем, что российская сторона с таким же рвением будет выступать за соблюдение Консульской конвенции на территории России, прекратит систематически нарушать сроки информирования о задержании украинских граждан и предоставлять к ним беспрепятственный консульский доступ", - добавил Николенко.
В пресс-службе украинской делегации в ТКГ заявили, что МИД РФ своим заявлением о Косяка признал участие российских граждан в вооруженном конфликте на востоке Украины.
"Поздравляем российских представителей с этим мужественным шагом: признавать реальность после восьми лет последовательной лжи трудно", - говорится в заявлении.
- 18 октября Северодонецкий городской суд Луганской области арестовал боевика "ЛНР" Андрея Косяка, которого 13 октября задержали на линии разграничения вблизи города Золотое.
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