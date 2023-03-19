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РФ тихо провозгласила Мелитополь центром оккупированных территорий области из-за невозможности захватить Запорожье

19 мартa, 2023 воскресенье
09:36
Новости

По данным аналитиков британской разведки, россияне "тихо" заявили, что Мелитополь стал центром оккупированной территории области, признавая, что войска вряд ли смогут захватить запланированные цели

Об этом говорится в отчете разведки МО Великобритании в твиттере.

Эксперты напомнили, что 3 марта 2023 года власти РФ на оккупированной части Запорожской области опубликовали указ, объявивший оккупированный Мелитополь областным центром. А назначенный Россией "председатель" области Евгений Балицкий заявил, что это временная мера, пока город Запорожье не вернется под контроль России.

В частности специалисты обратили внимание, что Запорожье – одна из четырех областей, которую диктатор РФ Владимир Путин объявил "присоединенной" к составу Российской Федерации 30 сентября 2022 года. Примечательно, что Россия никогда не оккупировала Запорожье, крупный промышленный центр с населением 700 000 человек, находящийся примерно в 35 км от нынешней линии фронта.

"Тихое провозглашение альтернативной столицы, вероятно, является молчаливым признанием российской системы, что ее войска вряд ли смогут захватить ранее запланированные основные объекты в ближайшем будущем", - утвердили в разведке.

  • Напомним, 2 марта российские захватчики, которые не смогли захватить Запорожскую область, но заявили об оккупации, решили , что центром области у них будет временно оккупированный Мелитополь.
  • В марте мэр Мелитополя Иван Федоров заявил , что кафиры готовятся к проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Запорожской области.
Россия
Запорожье
Мелитополь
война с Россией
оккупированные территории
Запорожская область
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