Об этом говорится в отчете разведки МО Великобритании в твиттере.

Эксперты напомнили, что 3 марта 2023 года власти РФ на оккупированной части Запорожской области опубликовали указ, объявивший оккупированный Мелитополь областным центром. А назначенный Россией "председатель" области Евгений Балицкий заявил, что это временная мера, пока город Запорожье не вернется под контроль России.

В частности специалисты обратили внимание, что Запорожье – одна из четырех областей, которую диктатор РФ Владимир Путин объявил "присоединенной" к составу Российской Федерации 30 сентября 2022 года. Примечательно, что Россия никогда не оккупировала Запорожье, крупный промышленный центр с населением 700 000 человек, находящийся примерно в 35 км от нынешней линии фронта.

"Тихое провозглашение альтернативной столицы, вероятно, является молчаливым признанием российской системы, что ее войска вряд ли смогут захватить ранее запланированные основные объекты в ближайшем будущем", - утвердили в разведке.