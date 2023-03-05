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РФ теряет контроль над "казачьими батальонами" на фронте, а ВСУ отразили более 130 атак врага, - Генштаб

5 мартa, 2023 воскресенье
07:01
война с Россией

Согласно сводке Генштаба, РФ использует жителей Новой Каховки как живой щит, вражеская армия теряет контроль над "казачьими батальонами" на фронте, а ВСУ отразили более 130 атак захватчиков

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ на фейсбуке.

Защитники утверждали, что российская армия использует жителей Новой Каховки, Херсонщина, как живой щит: в частности, оккупанты размещают свою противовоздушную оборону среди жилых кварталов города.

Также противник теряет контроль над так называемыми казачьими батальонами на поле боя: "в районе Угледара выполняет задачу вражеский казачий батальон "Степь/Тигр", командование которого крайне недовольно руководством ВС РФ и пренебрегает взаимодействием с подразделениями российской оккупационной армии".

Захватчики нанесли 6 ракетных и 24 авиационных удара по Украине

За прошедшие сутки россияне нанесли 6 ракетных и 24 авиационных удара, совершили более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.

"Угроза нанесения Российской Федерацией ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины", - подчеркнули в Генштабе.

ВСУ отразили более 130 российских атак на 5 направлениях, а также сбили 4 БПЛА

Отмечается, что оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили более 130 атак противника на указанных направлениях.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также 2 удара по зенитно-ракетным комплексам, 1 – по боеприпасам противника и 1 – по автомобильному мосту. Также, наши защитники сбили 4 разведывательных и ударных БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 района сосредоточения противника, 2 позиции зенитно-ракетных комплексов, а также 2 станции РЭБ врага.

Ситуация по направлениям

На Волынском , Полесском , Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Враг обстрелял населенные пункты Бачевск, Уланово, Кучеровка, Белокопытово, Стариковое, Ходыно, Рыжевку, Атинское, Голышевское, Павловка и Садки Сумской области и районов 35 населенных пунктов Харьковской области. Среди них – Ветеринарное, Красное, Огурцово, Бударки, Дворичанское, Новомлынск и Двуречная.

На Купянском и Лиманском направлениях захватчики вели наступательные действия в районах Невского, Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области, успеха не имел. Совершили артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов вблизи линии столкновения. Среди них – Гряниковка, Кисловка, Песчаное, Крахмальное Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное, Федоровка и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток оцепить город Бахмут. За прошедшие сутки наши защитники отбили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Григоровка, Ивановское и Бахмут Донецкой области. Вражеские обстрелы подверглись, в частности, Федоровка, Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечине, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба, Александро-Шорск, Северное Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях россияне безуспешно атаковали позиции наших войск вблизи населенных пунктов Каменка, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Маринка и Победа. Совершили артиллерийские и минометные обстрелы в районах более 30 населенных пунктов. В частности, Новобахмутовки, Очеретино, Бердичев, Водяного, Первомайского, Максимильяновки, Победы, Новомихайловки, Новоукраинки и Великой Новоселки.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется и пытается улучшить тактическое положение для возобновления наступления. Совершил артиллерийские обстрелы районов более 40 населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Каменское Запорожской области; Берислав, Ольговка, Львов, Никольское, Днепровское Херсонской области и город Херсон, а также город Очаков Николаевской области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Луганщина
Сумщина
военные силы Украины
Николаевщина
Херсонщина
Донетчина
Авдеевка
Запорожская область
Бахмут
Новая Каховка
Харковщина
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