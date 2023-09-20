РФ свозит студентов-педагогов на ТОТ для "работы" с украинскими детьми, - ЦНС

Об этом информирует Центр национального сопротивления .

Россияне будут учить украинских детей истории и русскому языку. То есть псевдоисторию родного края будут преподавать студенты из Саратова. Это часть программы "Педагогический десант".

"Фактически гастролеры из РФ будут проводить здесь политику геноцида по уничтожению сознания целого поколения украинцев". – объясняют в пресс-службе.

Так называемые педагоги должны преподавать те уроки, где детям будут рассказывать об их принадлежности к России и перекладывать ответственность за войну на Украину.

В то же время во временно оккупированном Донецке Россия создает военное командное училище под руководством министерства обороны. Планируется, что это будет высшее образовательное учреждение "Донецкое высшее общевойсковое командное училище", которое должно начать свою деятельность до 1 декабря 2023 года.

Планируется, что в заведении будет учиться около 3,5 тыс. человек, включая курсантов. Основой для создания училища стало террористическое учебное заведение, работавшее с 2015 года для подготовки боевиков псевдоармии "ДНР".