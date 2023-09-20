РФ свозит студентов-педагогов на ТОТ для "работы" с украинскими детьми, - ЦНС
Российские студенты из Саратова приехали в Украину, чтобы учить украинских детей "истории родного края". В то же время в Донецке РФ создает военное командное училище
Об этом информирует Центр национального сопротивления .
Россияне будут учить украинских детей истории и русскому языку. То есть псевдоисторию родного края будут преподавать студенты из Саратова. Это часть программы "Педагогический десант".
"Фактически гастролеры из РФ будут проводить здесь политику геноцида по уничтожению сознания целого поколения украинцев". – объясняют в пресс-службе.
Так называемые педагоги должны преподавать те уроки, где детям будут рассказывать об их принадлежности к России и перекладывать ответственность за войну на Украину.
В то же время во временно оккупированном Донецке Россия создает военное командное училище под руководством министерства обороны. Планируется, что это будет высшее образовательное учреждение "Донецкое высшее общевойсковое командное училище", которое должно начать свою деятельность до 1 декабря 2023 года.
Планируется, что в заведении будет учиться около 3,5 тыс. человек, включая курсантов. Основой для создания училища стало террористическое учебное заведение, работавшее с 2015 года для подготовки боевиков псевдоармии "ДНР".
- Россия планирует обучать будущих сотрудников ФСБ и полиции на базе захваченных университетов - Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого и Таврического государственного агротехнологического университета имени Дмитрия Моторного.
- Кроме того, оккупанты пытаются привлечь подростков во временно оккупированном городе Мелитополь в свою "медиашколу", где они должны научиться делать пропаганду против Украины.
- Также, начиная с сентября, оккупационная администрация временно захваченных украинских территорий организует массовые поездки учащихся в Санкт-Петербург и Москву под видом "культурной карты".
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