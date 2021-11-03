РФ существенно замедлила пропуск из Украины грузовых автомобилей, - ГПСУ
Россия значительно замедлила въезд грузовиков из Харьковской и Сумской областей Украины
Об этом сообщает сайт ГПСУ .
Так, 3 ноября возле пункта пропуска "Гоптовка" в Харьковской области по состоянию на 14:50 скопилось около 200 грузовиков в очереди на въезд в РФ. Еще более 60 уже прошедших оформление грузовиков находились в пункте пропуска и ожидали разрешения на въезд в РФ.
"Периодически похожая ситуация наблюдается и перед пунктом пропуска "Бачевск" на Сумщине", - отметили в ГПСУ.
Пограничники объяснили, что такое скопление произошло из-за медленного оформления грузовиков в российских пунктах пропуска "Нехотеевка" и "Троебортное".
В частности, через "Нехотеевку", расположенную напротив украинской "Гоптовки", россияне пропускают до сотни грузовиков в сутки.
Россияне объясняют задержку технологическими схемами, однако ГПСУ отмечает, что ранее контролирующие органы РФ оформляли в этом пункте пропуска по 150 и более грузовиков на въезд из Украины.
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