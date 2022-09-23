РФ существенно увеличила количество "Калибров" в Черном море. Увеличилась угроза ракетных ударов
По состоянию на конец суток, 22 сентября, у россиян 28 единиц крылатых ракет "Калибр" в Черном море
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Итак, угрозы ракетных ударов и воздушных атак, в том числе и дронами-камикадзе, остаются актуальными. Учитывайте сигналы воздушных тревог, действуйте четко и оперативно. Не пренебрегайте собственной безопасностью, не теряйте бдительности и критического мышления. Информацию подвергайте проверке, доверяйте только достоверным источникам. Не позволяйте панике и унынию вас пленить", - пишут в "Юге".
Корабельная группировка россиян в Черном море маневрирует вдоль юго-восточного побережья Крыма.
Российский флот 14 кораблей и катеров. Среди них 3 надводных и 1 подводный носитель крылатых ракет "Калибр", снаряженных 28 единицами.
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