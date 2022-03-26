РФ, судя по всему, полномасштабно атакует Польшу, страны Балтии и Казахстан, - Подоляк
Советник офиса президента Михаил Подоляк заявил, что РФ, судя по всему, полномасштабно атакует Польшу, страны Балтии и Казахстан
Об этом Подоляк написал в своем Twitter.
По словам Подоляка, об этом официально заявил российский депутат Савостьянов.
"РФ, судя по всему, полномасштабно атакует Польшу, страны Балтии и Казахстан в рамках глобальной военной спецоперации по... демилитаризации и денацификации. Об этом официально заявил российский депутат Савостьянов. Все только начинается. Европейской крови будет много, откровенно обещают россияне", – говорится в твите Михаила Подоляка.
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