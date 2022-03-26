РФ, судя по всему, полномасштабно атакует Польшу, страны Балтии и Казахстан, - Подоляк

Об этом Подоляк написал в своем Twitter.



По словам Подоляка, об этом официально заявил российский депутат Савостьянов.



"РФ, судя по всему, полномасштабно атакует Польшу, страны Балтии и Казахстан в рамках глобальной военной спецоперации по... демилитаризации и денацификации. Об этом официально заявил российский депутат Савостьянов. Все только начинается. Европейской крови будет много, откровенно обещают россияне", – говорится в твите Михаила Подоляка.

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