РФ стянула к границе Украины еще 7 тыс. военных, - Белый дом
В Белом доме сообщили, что за последние дни количество российских войск на украинской границе возросло по меньшей мере на 7 тыс.
Об этом заявил высокопоставленный должностник администрации президента США, передает Укринформ.
"Вчера российские власти заявили, что отводят войска от границы с Украиной. Это заявление привлекло большое внимание как здесь (в США, - ред.), так и по всему миру, однако сейчас мы знаем, что это была ложь", - заметил он.
По словам чиновника, Россия перебрасывала войска к украинским границам и в течение 16 февраля.
"На протяжении последних дней Россия увеличила присутствие своих сил на украинской границе еще на 7 тысяч военных", - отметили в Белом доме, добавив, что могут подтвердить эту информацию.
Чиновник подчеркнул, что РФ заявляла о готовности к дипломатии, к которой стремились США и союзники.
"Но все признаки, которые мы видим сейчас, указывают на то, что россияне, публично предлагая переговоры и заявляя о деэскалации, скрыто мобилизуются для войны", - заявил он.
Сотрудник Белого дома отметил, что США продолжают получать информацию о планах российской стороны сфабриковать повод для нового вторжения в Украину. Это могут быть и провокации на оккупированных территориях, и обвинения НАТО в намерении напасть на РФ.
"Мы ожидаем больше лживых заявлений в российских медиа в течение следующих дней", - сообщил чиновник. Он призвал международное сообщество не верить таким словам.
Кроме того, чиновник отметил, что США вместе с союзниками продолжат дипломатические усилия, чтобы предотвратить эскалацию, но будут оставаться готовыми к решительному ответу на новую агрессию России по отношению к Украине.
- Напомним, министерство обороны России заявило о начале отвода части войск от границы Украины во вторник, 15 февраля, "по окончании учений".
- Президент Джо Байден заявил, что, несмотря на заявления Минобороны России об отводе части войск от украинской границы, США наблюдают сохранение их позиций .
- В среду, 16 февраля, министерство обороны России заявило об отводе из оккупированного Крыма подразделений Южного военного округа.
- В НАТО сообщили, что не видят признаков деэскалации , несмотря на заявления РФ. Президент Владимир Зеленский также заявил, что Украина не наблюдает отвода российских войск.
- Разведка США пока не видит признаков отвода войск РФ от украинской границы.
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