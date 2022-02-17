РФ стянула к границе Украины еще 7 тыс. военных, - Белый дом

Об этом заявил высокопоставленный должностник администрации президента США, передает Укринформ.



"Вчера российские власти заявили, что отводят войска от границы с Украиной. Это заявление привлекло большое внимание как здесь (в США, - ред.), так и по всему миру, однако сейчас мы знаем, что это была ложь", - заметил он.



По словам чиновника, Россия перебрасывала войска к украинским границам и в течение 16 февраля.



"На протяжении последних дней Россия увеличила присутствие своих сил на украинской границе еще на 7 тысяч военных", - отметили в Белом доме, добавив, что могут подтвердить эту информацию.



Чиновник подчеркнул, что РФ заявляла о готовности к дипломатии, к которой стремились США и союзники.



"Но все признаки, которые мы видим сейчас, указывают на то, что россияне, публично предлагая переговоры и заявляя о деэскалации, скрыто мобилизуются для войны", - заявил он.



Сотрудник Белого дома отметил, что США продолжают получать информацию о планах российской стороны сфабриковать повод для нового вторжения в Украину. Это могут быть и провокации на оккупированных территориях, и обвинения НАТО в намерении напасть на РФ.



"Мы ожидаем больше лживых заявлений в российских медиа в течение следующих дней", - сообщил чиновник. Он призвал международное сообщество не верить таким словам.



Кроме того, чиновник отметил, что США вместе с союзниками продолжат дипломатические усилия, чтобы предотвратить эскалацию, но будут оставаться готовыми к решительному ответу на новую агрессию России по отношению к Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb