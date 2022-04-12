РФ стягивает войска к границам Финляндии на фоне заявлений о возможном вступлении страны в НАТО, - Daily Mail

Об этом сообщает Daily Mail .

На видео зафиксировано, как у границы с российской стороны двигаются по дороге два береговых ракетных комплекса.

Предварительно это мобильная система береговой обороны К-300П "Бастион-П", предназначенная для уничтожения надводных кораблей.

По данным The Times, правительства Финляндии и Швеции намерены присоединиться к НАТО уже летом из-за нападения России на Украину.