Об этом в эфире Еспресо заявил военный эксперт Александр Коваленко.

"У россиян будут серьезные проблемы на Юге после того, как они покинут правобережную часть Херсонщины. Они сейчас формируют на Левобережье несколько линий обороны для того, чтобы нивелировать возможности ВСУ по форсированию Днепра", - сказал он.

По его мнению, ВСУ этого не будут делать.

"Освобождение Юга будет происходить через Запорожскую область. Россияне рассматривают сценарий с форсированием и не могут снизить свое присутствие на левом берегу. Если не будет этих линий обороны, то на 100% ВСУ смогут форсировать Днепр. Пикантность ситуации в том, что Левобережье Херсонщины - еще более открытая площадь, чем Правобережье. Их позиции, как на ладони. По моему мнению, самое интересное по поводу освобождения Юга будет происходить в Запорожской области", - подытожил эксперт.