РФ стремится замедлить военную помощь Украине ядерным шантажом, - ISW
Аналитики утвердили, что Кремль использует ядерную эскалацию, в том числе приостановку участия РФ в договоре о ядерных вооружениях, для замедления западной военной поддержки Украины
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
"Очень вероятно, что Кремль использует опасения ядерной эскалации и приостановления Нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) в надежде сдержать поддержку Запада для Украины и замедлить передачу обещанной военной помощи. Кремль вряд ли применит ядерное оружие, но регулярно делает неправдоподобные угрозы , пытаясь запугать Запад и обратиться к его ультранационалистической базе, как ISW сообщал ранее", - отметили эксперты.
В отчете напомнили, что 2 марта госсекретарь США Энтони Блинкен в Нью-Дели в Индии пообщался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Госсекретарь заявил, что он призвал Сергея Лаврова отменить приостановку РФ 28 февраля сотрудничеству с Новым СНВ, который налагает ограничения на количество российского и американского ядерного оружия межконтинентального диапазона. В частности, Энтони Блинкен выразил готовность США сотрудничать с Россией по контролю над стратегическими ядерными вооружениями независимо от состояния войны в Украине или американо-российских отношений.
"Однако российские чиновники вряд ли будут продолжать содержательные дискуссии по возобновлению Нового СНВ", – резюмировали в ISW.
- 21 февраля российский диктатор Владимир Путин заявил , что Россия решила приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. А также приказал российским военным готовиться к испытаниям ядерного оружия.
- Генсек НАТО сказал , что Североатлантический союз разочарован таким заявлением России и призвал его пересмотреть свое решение.
- Представители стран-членов Большой семерки в совместном заявлении сообщили , что не боятся ядерных угроз российского диктатора и продолжат поддерживать Украину.
- В украинском МИДе также отреагировали и заявили, что решение Российской Федерации приостановить свое участие в договоре с США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений является очередным провокационным шагом со стороны государства-агрессорки.
- А Евросоюз призвал Россию вернуться к ядерному соглашению.
- Впоследствии заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев обвинил США в желании уничтожить его страну и снова прибег к угрозам ядерного оружия .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.47
Покупка 38.47Продажа 39.35
-
EUR
Покупка 40.28Продажа 41.31
- Актуальное
- Важное