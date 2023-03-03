РФ стремится замедлить военную помощь Украине ядерным шантажом, - ISW

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Очень вероятно, что Кремль использует опасения ядерной эскалации и приостановления Нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) в надежде сдержать поддержку Запада для Украины и замедлить передачу обещанной военной помощи. Кремль вряд ли применит ядерное оружие, но регулярно делает неправдоподобные угрозы , пытаясь запугать Запад и обратиться к его ультранационалистической базе, как ISW сообщал ранее", - отметили эксперты.

В отчете напомнили, что 2 марта госсекретарь США Энтони Блинкен в Нью-Дели в Индии пообщался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Госсекретарь заявил, что он призвал Сергея Лаврова отменить приостановку РФ 28 февраля сотрудничеству с Новым СНВ, который налагает ограничения на количество российского и американского ядерного оружия межконтинентального диапазона. В частности, Энтони Блинкен выразил готовность США сотрудничать с Россией по контролю над стратегическими ядерными вооружениями независимо от состояния войны в Украине или американо-российских отношений.

"Однако российские чиновники вряд ли будут продолжать содержательные дискуссии по возобновлению Нового СНВ", – резюмировали в ISW.