РФ стремится взять реванш за проигрыш Советского Союза в холодной войне, - Кулеба
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что своими действиями РФ пытается взять реванш за проигрыш СССР в холодной войне, и от того, как ЕС пройдет этот кризис безопасности, зависит будущее Европы
Об этом он заявил сегодня на брифинге.
"Без преувеличения Россия пытается взять реванш за проигрыш СССР в холодной войне", – заметил Дмитрий Кулеба.
По его словам, сегодня речь идет о защите всей архитектуры безопасности Европы.
"От того, как большое европейское сообщество пройдет этот кризис, зависит будущее безопасности Европы и каждой отдельной страны ЕС", - подчеркнул министр.
- Напомним, ранее Дмитрий Кулеба заявил , что главная цель России – дестабилизация ситуации в Украине.
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