РФ стремится взять реванш за проигрыш Советского Союза в холодной войне, - Кулеба

Об этом он заявил сегодня на брифинге.



"Без преувеличения Россия пытается взять реванш за проигрыш СССР в холодной войне", – заметил Дмитрий Кулеба.



По его словам, сегодня речь идет о защите всей архитектуры безопасности Европы.



"От того, как большое европейское сообщество пройдет этот кризис, зависит будущее безопасности Европы и каждой отдельной страны ЕС", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба заявил , что главная цель России – дестабилизация ситуации в Украине.

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