Об этом в эфире Еспресо заявил исполнительный директор фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Петр Бурковский.

"То, что сказал Песков, что мы что-то там "не захватили" - это же месседж в ответ на заявление Байдена во время визита Макрона. Он сказал, что не видит подлинной готовности Путина к завершению войны. Сейчас Россия на пропагандистском уровне говорит: "Мы захватим еще немного и будем готовы с вами разговаривать", - отметил он.

По мнению аналитика, это делается для двух вещей.

"Первое - пропагандисты будут говорить, что РФ готова к переговорам, а Украина упирается. Два - внутри истеблишмента США снова будут раздаваться голоса: "Давайте смиримся, что часть Украины захвачена, это удовлетворит Путина, война будет прекращена". В публичном пространстве эти тезисы о готовности России к переговорам можно будет продолжать повторять снова и снова.Второе – чтобы в экспертной дискуссии в США говорили: "Давайте мы нажмем или уговорим Украину, чтобы принять эти факты и остановить войну ценой украинских жизней и территорий. Чтобы не возникло большей войны между США и Россией", - подытожил Бурковский.

Президент США Джо Байден заявил, что готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если бы тот проявил интерес окончить войну в Украине

8 декабря пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал , что РФ не собирается "присоединять" новые территории Украины, однако хочет "освободить" уже аннексированные.