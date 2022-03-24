РФ стремится изолировать Украину от моря, - Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что российское правительство не заинтересовано в переговорах о прекращении огня, пока не обеспечило себе сильные позиции, изолировав Украину от моря
Об этом Жозеп Боррель сказал в интервью испанскому каналу TVE, цитирует The Guardian .
По его словам, Путин не заинтересован в переговорах о мире в Украине, поскольку его армия не достигла своих военных целей.
"Сейчас Россия не хочет сидеть и ни о чем договариваться: она хочет занять землю. Она хочет оцепить побережье до границы с Молдовой и изолировать Украину от моря. Она станет вести серьезные переговоры только тогда, когда обеспечит сильные позиции", - заявил Боррель.
Дипломат добавил, что ЕС и его союзники будут продолжать оказывать военную помощь украинской армии.
"Это важно, потому что все решится в ближайшие 15 дней. То, что войдет в историю - это способность украинцев сопротивляться", - подчеркнул Боррель.
- Напомним, по состоянию на 21 марта Украине из-за российской агрессии был заблокирован вход судов во все морские порты.
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