Об этом пишет ГУР .

Отмечается, что украинская разведка проанализировала секретные данные МВД РФ и узнала, что во время мятежа вагнеровцев Пригожин получил поддержку населения в 17 из 46 регионов РФ. В свою очередь Владимира Путина поддерживал 21 регион. Сообщается, что диктатора РФ поддерживала Москва, но не Санкт-Петербург, меньше всего Путина поддерживали в Дагестане.

Буданов считает, что для усиления внутреннего конфликта хватит "маленького внутреннего дела".

"Вот что мы сейчас видим: российское общество разорвано на две части. Ситуация указывает именно на то, о чем говорила наша служба: РФ стоит на грани гражданской войны. Нужно маленькое внутреннее "дело", и внутренний конфликт усугубится", - объясняет он.

Буданов также считает, что подобная обстановка в России идет на пользу Украине. Глава ГУР отметил, что население РФ поддерживает войну только тогда, "когда смотрит ее по телевизору".

"Но только кто-то из них получает повестку о призыве, то начинает искать причины, как туда не поехать. Самим идти на войну для них не вариант", - комментирует Буданов.