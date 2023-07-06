РФ стоит на грани гражданской войны, для усиления конфликта хватит минимального инцидента, - Буданов
Глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что сейчас российское общество разбито на две части и находится на грани гражданской войны
Об этом пишет ГУР .
Отмечается, что украинская разведка проанализировала секретные данные МВД РФ и узнала, что во время мятежа вагнеровцев Пригожин получил поддержку населения в 17 из 46 регионов РФ. В свою очередь Владимира Путина поддерживал 21 регион. Сообщается, что диктатора РФ поддерживала Москва, но не Санкт-Петербург, меньше всего Путина поддерживали в Дагестане.
Буданов считает, что для усиления внутреннего конфликта хватит "маленького внутреннего дела".
"Вот что мы сейчас видим: российское общество разорвано на две части. Ситуация указывает именно на то, о чем говорила наша служба: РФ стоит на грани гражданской войны. Нужно маленькое внутреннее "дело", и внутренний конфликт усугубится", - объясняет он.
Буданов также считает, что подобная обстановка в России идет на пользу Украине. Глава ГУР отметил, что население РФ поддерживает войну только тогда, "когда смотрит ее по телевизору".
"Но только кто-то из них получает повестку о призыве, то начинает искать причины, как туда не поехать. Самим идти на войну для них не вариант", - комментирует Буданов.
- Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов также сообщил, что угроза теракта на Запорожской АЭС уменьшается .
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