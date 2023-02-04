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РФ стимулирует внутренние угрозы для поддержки войны в Украине и подавления оппозиции, - ISW

4 февраля, 2023 суббота
04:31
война с Россией Владимир Путин

Российские чиновники используют продолжение режима "террористического уровня" для усиления правоохранительных мер и обеспечения поддержки своих действий в Украине

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Российские чиновники продолжают внедрять информационную операцию о том, что война в Украине прямой угрозой российской безопасности с помощью законодательных манипуляций.

Брянская и Курская области объявили 3 февраля, что они продлевают "желтый" уровень террористической угрозы на неопределенный срок "в связи с необходимостью усиления мер по охране и обороне российской территории".

По мнению военных аналитиков, чиновники этих областей, вероятно, используют новый режим "террористического уровня" для усиления правоохранительных мер с целью подавления "внутреннего инакомыслия", частично для представления войны в Украине как непосредственно угрожающей внутренней безопасности России, чтобы обеспечить дальнейшую поддержку "Русским операциям".

В отчете говорится и о том, что администрация Байдена объявила 3 февраля о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2,2 млрд. долларов, включающий высокоточные ракеты большой дальности для HIMARS.

Эксперты отмечают, что президент России Владимир Путин продолжил свою кампанию против некоторых "оппозиционных голосов" во внутреннем информационном пространстве, продолжая предоставлять платформу для критически настроенных националистических военных блоггеров.

В частности, речь идет об арестах предполагаемого администратора Telegram-каналов "Новый век" и "ВЧК-ОГПУ" и антивоенного активиста Олега Селиверова.

Аналитики напоминают, что Путин подверг цензуре несколько крупных оппозиционных СМИ в конце января 2023 года.

По их наблюдениям, Путин, вероятно, стремится подавить оппозиционные СМИ, прямо выступающие против путинского режима или его целей, в том числе и имеющих антивоенную позицию.

В то же время, поддерживая националистических блоггеров, которые поддерживают путинский режим и войну, но позволяют себе критиковать этот режим "за плохое выполнение военных целей, которые они считают недостаточными".

Владимир Путин
мобилизация
война с Украиной
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