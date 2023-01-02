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Главная война с Россией РФ стала на путь снарядного голода, пока он не является критическим, - военный эксперт Черник
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РФ стала на путь снарядного голода, пока он не является критическим, - военный эксперт Черник

2 января, 2023 понедельник
12:10
война с Россией

К началу полномасштабного вторжения российская армия имела запасы снарядов в пределах от 15 до 20 млн всех калибров - более половины она потеряла или потратила

Об этом в эфире Еспресо сказал военный эксперт Петр Черник.

"На эту минуту РФ стала на путь снарядного голода. Только встала, он не стал полноценным и критическим. К началу этой войны они имели запасов снарядов в пределах от 15 до 20 млн всех калибров. Это невероятно много. В США - в пределах 2 млн .Большую часть россияне применили или мы их уничтожили боекомплекты", - отметил он.

Эксперт напомнил, что летом россияне совершали большие "огневые валы" в пределах 60-80 тыс. снарядов в день.

"Они действительно стали на этот путь голода. В месяц могут производить не более 125 тыс. снарядов. По летним показателям, это двухдневная норма. По состоянию на сегодняшний день они применяют не более 20 тыс. снарядов в сутки, но это тоже много. Мы не дотягиваем". по меньшей мере в половину и берем исключительно качеством", - подытожил Черник.

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военные силы Украины
Военные новости
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