РФ стала на путь снарядного голода, пока он не является критическим, - военный эксперт Черник
К началу полномасштабного вторжения российская армия имела запасы снарядов в пределах от 15 до 20 млн всех калибров - более половины она потеряла или потратила
Об этом в эфире Еспресо сказал военный эксперт Петр Черник.
"На эту минуту РФ стала на путь снарядного голода. Только встала, он не стал полноценным и критическим. К началу этой войны они имели запасов снарядов в пределах от 15 до 20 млн всех калибров. Это невероятно много. В США - в пределах 2 млн .Большую часть россияне применили или мы их уничтожили боекомплекты", - отметил он.
Эксперт напомнил, что летом россияне совершали большие "огневые валы" в пределах 60-80 тыс. снарядов в день.
"Они действительно стали на этот путь голода. В месяц могут производить не более 125 тыс. снарядов. По летним показателям, это двухдневная норма. По состоянию на сегодняшний день они применяют не более 20 тыс. снарядов в сутки, но это тоже много. Мы не дотягиваем". по меньшей мере в половину и берем исключительно качеством", - подытожил Черник.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40
Покупка 40Продажа 40.83
-
EUR
Покупка 41.65Продажа 42.75
- Актуальное
- Важное