РФ стала дольше удерживать украинские корабли в Керченском проливе, - исследование
В сентябре РФ увеличила время удержания украинских кораблей, пересекающих Керченский пролив на пути к Черному морю, почти до 40 часов
Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Института Черноморских стратегических исследований" и Black SeaNews, передает "Крым.Реалии".
"За сентябрь 2021 года средняя продолжительность искусственного удержания со стороны России перед Керченским проливом судов, идущих из Мариуполя и Бердянска с экспортными грузами, составила 39,7 часа (в среднем в 2020 году - 29,6; в августе 2021-го - 30,7)", - говорится в исследовании.
Кроме того, корабли, заходящие в Азовское море, также стали удерживать дольше по сравнению с августом.
"За сентябрь 2021 года средняя продолжительность искусственного удержания со стороны России судов, идущих в украинские порты Азовского моря - Мариуполь, Бердянск - составила 22,4 часа (в среднем в 2020-м - 23,5; в августе - 15,3)", - сообщают исследователи.
- Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет Росгвардии блокировать Керченский пролив.
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