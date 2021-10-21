РФ стала дольше удерживать украинские корабли в Керченском проливе, - исследование

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Института Черноморских стратегических исследований" и Black SeaNews, передает "Крым.Реалии".



"За сентябрь 2021 года средняя продолжительность искусственного удержания со стороны России перед Керченским проливом судов, идущих из Мариуполя и Бердянска с экспортными грузами, составила 39,7 часа (в среднем в 2020 году - 29,6; в августе 2021-го - 30,7)", - говорится в исследовании.



Кроме того, корабли, заходящие в Азовское море, также стали удерживать дольше по сравнению с августом.



"За сентябрь 2021 года средняя продолжительность искусственного удержания со стороны России судов, идущих в украинские порты Азовского моря - Мариуполь, Бердянск - составила 22,4 часа (в среднем в 2020-м - 23,5; в августе - 15,3)", - сообщают исследователи.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет Росгвардии блокировать Керченский пролив.