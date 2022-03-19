РФ – среди главных коррупционеров-грабителей: США будут платить до $5 млн за помощь в возвращении похищенных клептократами активов
Конгресс США учредил специальную "Программу вознаграждений за возвращение активов клептократии"
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, передает Еспресо. TV.
Специальная программа создана, чтобы бороться с коррупцией в иностранных правительствах и оказать помощь Соединенным Штатам по выявлению и возврату украденных активов, конфискации доходов от коррупции и возвращению этих активов стране, которая понесла ущерб вследствие коррупционных действий. Одним из главных коррупционеров-грабителей, которые путем угроз, подкупа и махинаций присваивают себе активы других государств, была признана Россия.
Министерство юстиции США, ФБР и другие правоохранительные органы США теперь могут потребовать информацию, ведущую к аресту, ограничению, конфискации или репатриации активов, связанных с коррупцией с участием правительства РФ. За такую информацию США предлагают до 5 млн долларов США.
Если у вас есть доказательства причастности РФ к коррупции в других странах, тогда ознакомьтесь с программой подробнее здесь.
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