РФ – среди главных коррупционеров-грабителей: США будут платить до $5 млн за помощь в возвращении похищенных клептократами активов

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, передает Еспресо. TV.

Специальная программа создана, чтобы бороться с коррупцией в иностранных правительствах и оказать помощь Соединенным Штатам по выявлению и возврату украденных активов, конфискации доходов от коррупции и возвращению этих активов стране, которая понесла ущерб вследствие коррупционных действий. Одним из главных коррупционеров-грабителей, которые путем угроз, подкупа и махинаций присваивают себе активы других государств, была признана Россия.

Министерство юстиции США, ФБР и другие правоохранительные органы США теперь могут потребовать информацию, ведущую к аресту, ограничению, конфискации или репатриации активов, связанных с коррупцией с участием правительства РФ. За такую информацию США предлагают до 5 млн долларов США.

Если у вас есть доказательства причастности РФ к коррупции в других странах, тогда ознакомьтесь с программой подробнее здесь.

Напомним, в случае победы Россию признают государством-террористом: Украина первой в мире судится по Конвенции о финансировании терроризма

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