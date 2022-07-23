Об этом заявил журналист Голоса Америки Джефф Селдин в twitter .

Во время выступления Салливан пояснил, что США обеспокоены безопасностью Зеленского, поскольку это лидер воюющей и имеющей дело с противником страны, который "безжалостен, жесток и способен практически на все".

"Часть нашей цели состоит в том, что Украина должна быть в состоянии продемонстрировать силу, устойчивость, выносливость, осмотрительность, способности, которые повлияют на нашу способность сдерживать Россию в других местах", - сказал Салливан.

23 июля Джо Байден Джейк Салливан заявил, что Украина не получит ракеты ATACMS , которые способны поражать цели на расстоянии 300 км.

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