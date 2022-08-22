РФ созывает Совбез ООН из-за "ситуации вокруг ЗАЭС"
Россия запросила проведение 23 августа срочного заседания Совбеза ООН "О ситуации вокруг Запорожской АЭС"
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Постоянного представительства Украины при ООН.
"Это очередная отчаянная попытка российской делегации использовать инструментарий Совбеза ООН для того, чтобы, во-первых, информационно перебить заседание, запланированное на 24 августа, и во-вторых - обвинить Украину в обстрелах ЗАЭС, которые сама же Россия регулярно совершает", - сказали в постпредставительстве.
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Сообщается, что ранее российские СМИ писали, что РФ срочно созывает Совбез по ситуации вокруг ЗАЭС "в связи с непрерывными украинскими провокациями", и попросила выступить на нем генсека ООН Антониу Гутерреша.
- 21 августа сообщалось, что Россия из-за шантажа по Запорожской атомной электростанции хочет снизить темпы поставки оружия Украине и склонить украинские власти к переговорам.
- 22 августа эксперт по атомной энергетике Ольга Кошарная выразила убеждение, что ядерного взрыва на Запорожской атомной электростанции не будет.
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