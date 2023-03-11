РФ созывает Совбез ООН для обсуждения "русофобии": в Украине отреагировали

На это отреагировал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Twitter.

"Российская фашистская федерация пустила Геббельса на фарш, когда потребовала созвать заседание Совета Безопасности 14 марта, чтобы "сосредоточиться" на "русофобии, как препятствующем факторе поиска долгосрочного и устойчивого решения украинского кризиса", - пишет Кислица.

Комментируя абсурдность такой "повестки" страны-агрессора для созыва Совбеза ООН, постпред назвал случай клиническим.

"Здесь не в попкорн, здесь санитары нужны", - резюмирует дипломат.

Пост в сети Кислица сопровождал видео фрагмента из комедии "Иван Васильевич меняет профессию" с известными фразами одной из героинь "и тебя вылечат...".