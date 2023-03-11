РФ созывает Совбез ООН для обсуждения "русофобии": в Украине отреагировали
Россия решила созвать заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения "русофобии", что, по мнению Кремля, не позволяет успешно завершить его военную кампанию против Украины
На это отреагировал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Twitter.
"Российская фашистская федерация пустила Геббельса на фарш, когда потребовала созвать заседание Совета Безопасности 14 марта, чтобы "сосредоточиться" на "русофобии, как препятствующем факторе поиска долгосрочного и устойчивого решения украинского кризиса", - пишет Кислица.
Комментируя абсурдность такой "повестки" страны-агрессора для созыва Совбеза ООН, постпред назвал случай клиническим.
"Здесь не в попкорн, здесь санитары нужны", - резюмирует дипломат.
Пост в сети Кислица сопровождал видео фрагмента из комедии "Иван Васильевич меняет профессию" с известными фразами одной из героинь "и тебя вылечат...".
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