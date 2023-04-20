РФ создала новую группу войск на временно оккупированном юге Украины, - британская разведка
На оккупированной части Украины Россия создала так называемую "Днепровскую группу войск". Организация сил была изменена из-за больших потерь врага
Об этом говорится в отчете британской разведки.
Отмечается, что 18 апреля 2023 Кремль опубликовал пресс-релиз о визите президента Путина на оккупированный Россией юг Украины. В сообщении говорится, что президент посетил "Днепровскую группу войск".
Упоминание такой группировки является одной из первых, Россия использует термин "группа войск" в особом смысле, указывая на обширное оперативно-целевое формирование.
"Существование явно нового ДГВ предполагает, что начальная организация сил изменилась, вероятно, из-за больших потерь. Миссия ДГВ, вероятно, будет защищать южный сектор оккупированной зоны, и особенно юго-западный фланг, который сейчас зафиксирован по линии Днепра", - отмечают в Минобороны. Великобритании.
Аналитики указывают, что в начале вторжения российские силы были организованы в группы войск, каждая из которых была связана со своим военным округом в России, например, Западная и Центральная группы войск.
- 18 апреля в Кремле заявили о визите Путина на оккупированные Херсонщину и Луганщину. В ОП отреагировали.
- Путин в ходе поездки на оккупированные территории Украины был вовсе не на боевых позициях, а вблизи Генической на территории (бывшей) базы отдыха "Бригантина" на Арабатской стрелке, в 150 км от линии фронта.
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