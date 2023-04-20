Об этом говорится в отчете британской разведки.

Отмечается, что 18 апреля 2023 Кремль опубликовал пресс-релиз о визите президента Путина на оккупированный Россией юг Украины. В сообщении говорится, что президент посетил "Днепровскую группу войск".

Упоминание такой группировки является одной из первых, Россия использует термин "группа войск" в особом смысле, указывая на обширное оперативно-целевое формирование.

"Существование явно нового ДГВ предполагает, что начальная организация сил изменилась, вероятно, из-за больших потерь. Миссия ДГВ, вероятно, будет защищать южный сектор оккупированной зоны, и особенно юго-западный фланг, который сейчас зафиксирован по линии Днепра", - отмечают в Минобороны. Великобритании.

Аналитики указывают, что в начале вторжения российские силы были организованы в группы войск, каждая из которых была связана со своим военным округом в России, например, Западная и Центральная группы войск.