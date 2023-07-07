РФ создала новую группировку флота в Азовском море: разведка Британии назвала цель
Военно-морской флот России 1 июля 2023 создал новый Азовский военно-морской округ в Мариуполе с акцентом на тыловые и контрпартизанские задачи
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
Отмечается, что новый округ, подчиняясь Черноморскому флоту РФ, будет командовать восемью боевыми кораблями, в том числе тремя современными корветами типа "каракурт", которые могут запускать крылатые ракеты "калибр".
"Азовское море является жизненно важным морским пространством для России, поскольку оно соединяет ее внутренние водные пути с международными морскими путями. В контексте войны он также предлагает альтернативный вариант военного снабжения, если сухопутные маршруты России к югу Украины будут прерваны", - говорится в сообщении.
По данным разведки, Азовский военно-морской округ, вероятно, сосредоточится на поддержке тыловых и контрпартизанских задач, высвобождая основной Черноморский флот для сосредоточения на дальних ударных операциях и направлении морской силы дальше границы.
- На 6 июля на боевом дежурстве в Черном море находятся шесть российских ракетоносителей, на которых может быть до 22 "калибров".
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