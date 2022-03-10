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Война с Россией: хроника
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РФ создала гуманитарную катастрофу и хочет унизить украинцев ради пропаганды, - Зеленский о российской "эвакуации"

10 мартa, 2022 четверг
14:18
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гуманитарная катастрофа в Украине – это часть плана России. Таким образом оккупанты хотят унизить наших людей, чтобы они на коленях брали хлеб и воду из их рук

Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Еспресо.TV .
 

"Сердце разрывается от того, что оккупанты сделали с нашими городами и людьми, нуждающимися в срочной помощи. Российские войска уже создали гуманитарную катастрофу в Украине, но это для них часть плана. Они хотят унизить наших людей, чтобы они на коленях брали хлеб и воду из рук оккупантов, чтобы украинцы могли спасти свою жизнь только выехав на оккупированную территорию или Россию. Поэтому они блокируют Мариуполь, блокируют Волноваху, блокируют другие города. Оккупанты специально это делают, чтобы дать своим пропагандистским каналам новый материал", - подчеркнул Владимир Зеленский.

При этом он отметил, что Украина сегодня снова обеспечивает гуманитарные коридоры для наших городов. Автобусы уже отправились, грузовики в пути – с едой, водой и медикаментами. Речь идет о Мариуполе, Волновахе, Изюме, Сумах и городах и городках Киевской области – Буче, Бородянке, Ирпене и Гостомеле.

Кроме того, президент добавил, что 9 марта из горячих точек удалось эвакуировать более 60 тысяч украинцев.

  • Напомним, на пятнадцатый день российско-украинской войны с 09:00 открылись гуманитарные коридоры для эвакуации населения по семи маршрутам.
  • Более 43 тысяч человек эвакуировались из Сум 9 марта на автобусах и частных автомобилях.
  • Также сообщалось, что в Черкасской области автобус, эвакуировавший детей и взрослых, попал в ДТП.

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Владимир Зеленский
пропаганда
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