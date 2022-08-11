Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Как передает разведка, согласно замыслу авторов "акции", будет создан и обнародован фиктивный сайт так называемого Фонда ЗЕЛЕНСКОГО. На веб-странице будет размещено предложение иностранным гражданам и учреждениям присоединиться к его "деятельности".



Таким образом, планируется создание и последующее обнародование ассортиментной линейки Фонда и регистрация его на торговых площадках Европы.



Работу структуры фонда в странах ЕС планируется развивать по принципу "сетевого маркетинга".



По мнению организаторов пропагандистской "акции", это позволит активно распространять указанную информацию в европейском медиапространстве.



По состоянию на 10 августа кремлевские пропагандисты уже успели создать сайт, подготовить для распространения в соцсетях фейковые скриншоты якобы публикаций известных СМИ о создании фонда, а также создать базу т.н. сетевых лидеров и блогеров для дальнейшего распространения материалов.



Вдобавок, российские пропагандисты даже подготовили мемы и комментарии, чтобы публиковать их позже в социальных сетях.



Отмечается, что запуск проекта и начало медийной кампании для его раскрутки ожидается в ближайшем будущем.



Главное управление разведки призывает мировое сообщество не доверять российским фейкам и получать информацию по Украине только из подтвержденных источников.