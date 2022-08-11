РФ создала фейковый сайт "Фонда Зеленского" для дискредитации украинского президента перед Западом, - разведка
Администрация Путина согласовала создание новой структуры, главной задачей которой станет воплощение информационной "акции", направленной на дискредитацию президента Украины Владимира Зеленского в странах Запада
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
Как передает разведка, согласно замыслу авторов "акции", будет создан и обнародован фиктивный сайт так называемого Фонда ЗЕЛЕНСКОГО. На веб-странице будет размещено предложение иностранным гражданам и учреждениям присоединиться к его "деятельности".
Таким образом, планируется создание и последующее обнародование ассортиментной линейки Фонда и регистрация его на торговых площадках Европы.
Работу структуры фонда в странах ЕС планируется развивать по принципу "сетевого маркетинга".
По мнению организаторов пропагандистской "акции", это позволит активно распространять указанную информацию в европейском медиапространстве.
По состоянию на 10 августа кремлевские пропагандисты уже успели создать сайт, подготовить для распространения в соцсетях фейковые скриншоты якобы публикаций известных СМИ о создании фонда, а также создать базу т.н. сетевых лидеров и блогеров для дальнейшего распространения материалов.
Вдобавок, российские пропагандисты даже подготовили мемы и комментарии, чтобы публиковать их позже в социальных сетях.
Отмечается, что запуск проекта и начало медийной кампании для его раскрутки ожидается в ближайшем будущем.
Главное управление разведки призывает мировое сообщество не доверять российским фейкам и получать информацию по Украине только из подтвержденных источников.
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