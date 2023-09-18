РФ создает предпосылки для новой экологической катастрофы на ТОТ Запорожской области
Оккупационная администрация ТОТ Запорожской области предложила использовать воды реки Молочная, чтобы решить вопрос с водоснабжением и орошением сельскохозяйственных земель
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
После подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС на юге Херсонской, Запорожской областей и в Крыму стал вопрос о водоснабжении и орошении сельскохозяйственных земель из-за обмеления Северокрымского канала.
"В связи с этим, ТОТ Запорожской области незаконно посетил заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин, где провел встречу с назначенной оккупантами "заместителем председателя совета министров - министром АПК и продовольственной политики" Светланой Шевченко", - говорится в сообщении.
По результатам встречи, оккупационная администрация предложила использовать воды реки Молочная, крупнейшей на ТОТ Запорожской области, и осуществить опрокидывание ее стока в оросительные каналы. Оккупационная администрация уже приступила к расчистке русла и подготовке к инженерным работам.
Это решение может привести к увеличению солености воды в Азовском море, а также дефицита питьевой воды в Мелитополе, что создает предпосылки для еще одной экологической катастрофы на ВТО.
- Во вторник, 6 июня 2023 года, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробно о том, как развивалась ситуация утром 6 июня, можно прочесть по этой ссылке .
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