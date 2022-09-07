РФ совершила более 30 тыс. военных преступлений за время полномасштабной войны, - Офис генпрокурора
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине зарегистрировано в общей сложности 47 025 преступлений, причиной которых является российская агрессия
Об этом сообщает сайт Офиса генпрокурора Украины.
В частности, украинские правоохранители зарегистрировали 32 093 преступления агрессии и военные преступления, из которых 30 887 – нарушение законов и обычаев войны (военные преступления), 73 – планирование, подготовка или развязывание и ведение агрессивной войны, 30 – пропаганда войны, 1103 – прочие.
Также зафиксировано 14 932 преступления против национальной безопасности Украины, из них 10 410 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность государства, 1645 – государственная измена, 2137 – коллаборационизм, 160 – пособничество государству-агрессору, 64 – диверсии.
Кроме того, в результате полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 382 ребенка, 741 ребенок ранен.
В магистральном деле агрессии РФ подозреваемыми проходят 624 представителя российского военно-политического руководства.
Офис гепрокурора призывает граждан фиксировать военные преступления РФ и сообщать о них по ссылке .
- Ранее сообщалось, что журналисты "Следствие.Инфо" и активисты "Антикоррупционного штаба" собрали в реестре российских военных преступников около 150 тыс. профилей российских военных, из них около 30 тыс. полностью идентифицированы.
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