РФ совершила авиаудар по воинской части в Бориспольском районе
Оккупанты нанесли авиаудар по воинской части в Бориспольском районе Киевской области
Об этом сообщила Нацполиция в Facebook.
"Авиаудар по воинской части в Бориспольском районе. Сегодня около 18 часов враг сбросил снаряд в районе Бабкина. Есть травмированные", - говорится в сообщении.
Полиция производит осмотр домов на возможное наличие повреждений.
Информация о пострадавших сейчас уточняется.
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