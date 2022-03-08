РФ совершила авиаудар по воинской части в Бориспольском районе

Об этом сообщила Нацполиция в Facebook.



"Авиаудар по воинской части в Бориспольском районе. Сегодня около 18 часов враг сбросил снаряд в районе Бабкина. Есть травмированные", - говорится в сообщении.



Полиция производит осмотр домов на возможное наличие повреждений.



Информация о пострадавших сейчас уточняется.

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