РФ совершила артобстрел Чугуева на Харьковщине, погибли два человека

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

По данным следствия, 4 апреля 2022 года российские оккупанты произвели артиллерийский обстрел города Чугуев. В результате ряд домов повреждены и разрушены. В одном из домов в результате обстрела погибли 38-летний мужчина и 63-летняя женщина

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).