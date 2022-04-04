РФ совершила артобстрел Чугуева на Харьковщине, погибли два человека
В Чугуеве Харьковской области в результате артиллерийских обстрелов российских войск 4 апреля погибли 38-летний мужчина и 63-летняя женщина
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.
По данным следствия, 4 апреля 2022 года российские оккупанты произвели артиллерийский обстрел города Чугуев. В результате ряд домов повреждены и разрушены. В одном из домов в результате обстрела погибли 38-летний мужчина и 63-летняя женщина
Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.27Продажа 32.85
- Актуальное
- Важное