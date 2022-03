РФ совершила 148 преступлений против журналистов и медиа за время полномасштабной войны против Украины, - Институт массовой информации

Об этом сообщил Институт массовой информации.



По состоянию на 24 марта оккупанты убили пятерых журналистов при исполнении ими профессиональных обязанностей, семерых ранили, еще один человек пропал без вести. ИМИ располагает информацией о не менее 10 случаях взятия россиянами в заложники журналистов и жестокого обращения с ними. Также оккупанты обстреляли 10 телебашен, что привело к полному или временному исчезновению телерадиовещания в восьми регионах Украины. По меньшей мере 70 региональных медиа прекратили работу из-за угроз со стороны российских военных, захвата ими редакций, невозможности работать в оккупации, отсутствии возможности печатать и распространять продукцию.



"В течение месяца с начала широкомасштабного вторжения России в Украину, в Киеве и пригородах столицы были убиты пять журналистов во время исполнения ими профессиональных обязанностей", - отметили в ИМИ.



В частности, россияне убили Евгения Сакуна – оператора телеканала LIVE (погиб 1 марта во время российского ракетного обстрела телебашни в Киеве), Брента Рено – бывшего корреспондента The New York Times (расстрелян россиянами 13 марта в Ирпене на блокпоста); Пьера Закжевский – оператора телеканала Fox News, гражданина Ирландии (погиб 14 марта во время артиллерийского обстрела российских войск в селе Горенко Киевской области); Александру Кувшинову – украинскую фиксерку, журналистку (погибла 14 марта вместе с Пьером Закжевским во время артиллерийского обстрела со стороны российских войск в селе Горенко Киевской области); Оксану Баулину – журналистку российского The Insider, Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (погибла 23 марта под российским обстрелом в Киеве во время выполнения редакционного задания).



Еще три журналиста погибли как участники боевых действий или от обстрелов, но не во время выполнения профессиональных обязанностей.



"В частности, это Дилербек Шакиров, гражданский журналист информационного еженедельника "Вокруг тебя" (был расстрелян 26 февраля в пригороде Херсона из автоматического оружия); Виктор Дудар, военный журналист (погиб 6 марта во время боев с российскими захватчиками под Николаевом), и оператор телеканала "Сигма" Виктор Дедов (погиб 11 марта в Мариуполе в результате обстрела дома). Неизвестной остается судьба фотокорреспондента Максима Левина, который освещал боевые события под Киевом и скрылся 13 марта", - сообщили в ИМИ.



По меньшей мере, семь журналистов получили ранения в результате российских обстрелов Киевщине, Сумщине и Николаевщине: два датских журналиста издания Ekstra-Bladet - журналисты Стефан Вайхерт и фотограф Эмиль Фильтенборг (были ранены 26 февраля в Сумской области в районе города Ахтырка, когда их автомобиль попал); корреспондент британского телеканала Sky News Стюарт Рамзи (потерпел ранение в результате российского обстрела в Буче на Киевщине 28 февраля. Оператор Ричи Моклера имел бронежилет); швейцарский журналист Гийом Брике (получивший ранение 6 марта в Николаевской области во время российского обстрела авто. Его также ограбили. Оккупанты видели надпись "пресса" на автомобиле); корреспондент Радио Свобода Марьян Кушнир (был ранен в результате ракетных обстрелов 11 марта возле Киева); американский журналист Хуан Диего Херрера Арредондо (потерпел ранение 13 марта в Ирпене под Киевом в результате обстрела оккупантами); корреспондент американского телеканала Fox News Бенджамин Гол (был госпитализирован с тяжелым ранением, полученным 14 марта во время подготовки репортажа под Киевом).



Под обстрелы кафиров журналисты попадали в основном в Киевской и Запорожской областях.



"Под российский обстрел в Запорожье попала журналистка Общественного Виктория Рощина. Также под обстрел российских войск попали двое журналистов чешского издания Voxpot Майда Сламова и Войтех Богач. Кроме того, под российский обстрел в Киевской области попадали съемочные группы ТСН, "Фактов" ICTV и "Н ", – уточнили в ИМИ.



Также институт обнаружил шесть случаев захвата и похищения журналистов россиянами. Во временно оккупированном Мелитополе в Запорожье похитили журналистов и издателя газеты "Мелитопольские ведомости", взятие в заложники отца журналистки издания "РИА-Мелитополь". Также в плену была журналистка Общественного Виктория Рощина. В Новой Каховке в Херсонской области похитили Олега Батурина.



Оккупанты обстреляли 10 телебашен в восьми регионах Украины: в Мелитополе Запорожской области, Киеве, Винаревце в Киевской области, дважды в Харькове, Ровно, Виннице, Коростене в Житомирской области, Лисичанске в Луганской области, Белополье в Сумской области. В результате российских авиаударов в этих населенных пунктах полностью или частично исчезало украинское вещание.



Также россияне захватывали редакции украинских медиа и включали российские каналы. В Херсоне и Мелитополе принудительно отключили украинскую речь. Кроме того, россияне заменяли здание Общественного в Херсоне.



Оккупанты осуществляли DDoS-атаки на сайты украинских онлайн-медиа и общественных организаций, рассказывающих о войне РФ против Украины. Сайты медиа взламывали, меняли новость, размещали призывы к капитуляции Украины или символику России.



"Да, хакерским атакам подверглись сайты Общественного, НВ, 5 канала, "Бабеля", луцкий сайт "Конкурент", издание "Полтавская волна", сайт херсонской газеты "Новый день", финансовое издание Minfin.com.ua, херсонское издание МОСТ, сайт телеканала "Еспресо" и др. Кроме того, ИМИ зафиксировал фишинговые атаки на украинские редакции и журналистов", - отметили в Институте массовой информации.



Россияне совершили преступления в 14 регионах Украины, больше всего из которых - в Киеве и в Киевской области: убийства, ранения, исчезновения, похищения, обстрелы журналистов, угрозы, киберпреступления.



"Далее Запорожье и Херсонщина: некоторые города этих регионов оккупированы российской армией - там зафиксированы случаи похищений, обстрелов журналистов, угроз, киберпреступления увлечений редакций медиа и отключения украинского вещания. Многие украинские редакции работали с перебоями из-за сирен и обстрелов по всей территории Украины", - добавили в ИМИ.

