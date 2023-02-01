РФ совершает геноцид украинского народа: Магучих объяснила, почему россиян нельзя допускать на Олимпиаду
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих поделилась мнениями, почему россиян и белорусов нельзя допускать на соревнования
Об этом сообщает "Трибуна".
По словам Магучих, все украинские спортсмены против того, чтобы РФ и РБ участвовали на Олимпиаде.
"Я уверена, все украинские спортсмены против того, чтобы россиян и белорусов допустили к международным соревнованиям. Россия – это страна-агрессор, которая оказывает геноцид украинского народа", – сказала легкоатлетка Ярослава Магучих.
МОК считает, что в соревнованиях должны участвовать россияне и белорусы, которые не поддерживают войну в Украине. Их хотят допустить под нейтральным флагом.
- Напомним, 27 января глава МОК Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры.
- 29 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что написал письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.
- 30 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал МОК , выступающего за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, промоутером войны РФ против Украины.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил , что в случае допуска россиян к Олимпиаде-2024, на Играх в Париже смогут выступить представители армии РФ.
- 31 января МОК отверг критику украинских чиновников, обвинивших его в пропаганде войны из-за потенциального допуска россиян на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
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