Об этом передает в утренней сводке 15 декабря Генштаб ВСУ.

В других направлениях враг пытается сдерживать действия подразделений Сил обороны Украины.

За 14 декабря противник нанес 31 авиационный и 8 ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Донецкой области, а также совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня.

В дальнейшем существует угроза нанесения оккупантами авиационных и ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры на всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении враг оказал огненное влияние по районам Липовки и Хреновки Черниговской области.

На Купянском направлении обстреляли позиции наших войск в районах населенных пунктов Красная Заря, Красное, Старица, Двуречная и Новомлынск Харьковской области.

На Лиманском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Макеевка, Площадка и Краснопоповка Луганской области и Ямполевка, Торское и Медвежье Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстреляны районы семнадцати населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Григоровка, Бахмут, Озаряновка, Северное и Опросное Донецкой области. Также захватчики нанесли авиаудар вблизи города Бахмут.

На Авдеевском направлении огневого поражения понесли позиции наших войск в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка и Марьинка. У последнего зафиксирован и вражеский авиаудар.

На Новопавловском направлении кафиры стреляли по Угледару, Пречистовке и Нескучному Донецкой области. Нанесли авиационный удар в районе города Угледар.

На Херсонском направлении противник продолжает обстреливать позиции наших войск и гражданскую инфраструктуру вдоль правого берега реки Днепр. Пострадали, в частности, Времивка и Новополье Донецкой области; Нововоронцовка, Осокоровка, Новотягинка, Токаровка, Янтарное Херсонской области и город Херсон.

Генштаб докладывал , что вражеские войска заминировали дачные участки и побережья рек Конка и Чайка на оккупированной территории Херсонской области.

Также захватчики проводят работы по переключению Запорожской АЭС в энергетическую систему России.

В свою очередь украинские защитники за 14 декабря успешно отбили атаки вражеских войск в 6 населенных пунктах Донбасса. А авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

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