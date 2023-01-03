Об этом в утренней сводке 3 января сообщает Генштаб ВСУ.

Противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском направлении. Предпринимает попытки улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях, усиливает группировки на Новопавловском направлении за счет переброшенных подразделений с Херсонского направления.

За сутки РФ нанесла 6 ракетных и 52 авиационных удара по Украине, в том числе по гражданской инфраструктуре

Отмечается, что с целью оказания давления на руководство и население нашего государства, враг наносит авиационные и ракетные удары, а также артиллерийские обстрелы по критической инфраструктуре и помещениям гражданского населения на территории Украины, тем самым нарушает нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. .

Так, за прошедшие сутки, 2 января, противник нанес 6 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Все 6 ракетных, а также 30 авиационных ударов враг нанес по гражданской инфраструктуре.

Кроме того, все 27 беспилотников "Шахед-136", которые применил противник – сбиты Силами обороны Украины.

Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

Враг потерял около 500 солдат ранеными и погибшими на Херсонщине

Противник продолжает нести потери. Подтверждено огневое поражение подразделениями Сил обороны Украины 31 декабря 2022 года живой силы и военной техники противника в районе населенного пункта Чулаковка Херсонской области. Потери противника составили около 500 военнослужащих ранеными и погибшими.

Уже 1 января 2023 года подразделениями Сил обороны произведено огненное поражение личного состава российских оккупантов в районе населенного пункта Федоровка Херсонской области, количество потерь врага - уточняется.

ВСУ сбили вражеский вертолет и ударили по 14 районам скопления оккупантов

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки, 2 января, нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Также наши защитники сбили вражеский вертолет Ка-52 и 3 разведывательных БПЛА типа "Орлан-10".

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии произвели огненное поражение района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также радиолокационной станции врага.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Стельмаховка, Макеевка, Площадка, Белогоровка Луганской области; Раздолевка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Авдеевка, Марьинка Донецкой области.

Войска РФ сохраняют присутствие в приграничных районах и обстреливают из разных видов вооружения населенные пункты Украины

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

В других направлениях противник ведет оборону ранее занятых рубежей, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, одновременно обстреливает позиции наших войск и гражданских объектов вдоль всей линии столкновения.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам подверглись районы населенных пунктов Липовка, Елине Черниговской области; Волфин, Павловка, Покровка, Майское Сумской области; а также Стрелка, Старица, Огирцево, Волчанск, Охримовка, Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы из всего спектра артиллерии районов населенных пунктов Новомлынск, Тавильжанка, Двуречная, Лиман Первый, Ольшана, Купянск, Кучеровка, Орлянка, Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Первомайское Харьковской области; Новоселовское, Андреевка и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Макеевка, Площадка, Невское, Червонопоповка, Диброва Луганской области и Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Спорное, Берестово, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Константиновка, Ступочки, Клищиевка, Андреевка, Белая Гора, Курдюмовка, Дилиевка, Майорск, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Веселое, Бердичи, Авдеевка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Водяное Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка, Времовка Донецкой области.

На Запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Новополь Донецкой области; Ольговское, Зеленый Гай, Гуляйполе, Дорожнянка, Зализничное, Гуляйпольское, Волшебное, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Плавные Запорожской области; Мусиевка, Красногригорьевка Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник не прекращает производить обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, от артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Херсон, Зеленовка, Инженерное, Молодежное, Антоновка и Берислав Херсонской области, есть пострадавшие среди мирного населения.

В понедельник, 2 января, оккупанты обстреляли города Дружковка, Краматорск и село Яковловка в Донецкой области, в результате чего ранены двое человек.

А во временно оккупированном Сватово Луганской области взорвался склад с боекомплектом, который россияне свозили две недели.

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