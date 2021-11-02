РФ сосредоточила на границе с Украиной и на оккупированных территориях около 90 тыс. военных, - Минобороны

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины .



В состав российской группировки войск входят подразделения 8-й и 20-й армий Южного и Западного военных округов и силы и средства Черноморского флота РФ.



Кроме того, вблизи границы Украины базируются отдельные соединения и части 4-й и 6-й армий военно-воздушных сил и противовоздушной обороны воздушно-космических сил ВС РФ.



В то же время на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернуты и действуют два армейских корпуса российских оккупационных войск.



"В течение второго полугодия 2021 года вблизи границы Украины командованием вооруженных сил России была проведена серия широкомасштабных командно-штабных учений. К ним привлекались войска (силы) Южного и Западного военных округов, а также отдельные части и подразделения 41-й армии Центрального военного округа и воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ После завершения указанных мероприятий оперативной и боевой подготовки части и подразделения 41-й армии остались в европейской части России, в частности, в районе населенного пункта Ельня, что в Смоленской области, на расстоянии около 260 км от государственной границы с Украиной", - сообщает Минобороны.



В военном ведомстве отметили, что РФ периодически производит переброску и накопление военных подразделений для поддержания напряжения в регионе и политического давления на соседние государства.