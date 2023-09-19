РФ сосредотачивает силы в Херсонской области, поэтому отводит подразделения из Запорожской и Донецкой областей, - британская разведка

Об этом говорится в строительстве министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что в течение первой половины сентября 2023 продолжаются ожесточенные бои вокруг островов в нижнем течении Днепра в Херсонской области, которые сейчас являются линией фронта. Обе стороны совершили рейды с командами на небольших лодках против островов и противоположных берегов рек.



По данным британской разведки, существует реалистичная вероятность того, что российские операции в этом районе активизировались, поскольку этот сектор перешел под ответственность вновь 40-го армейского корпуса.



"Количество привлеченных сил сравнительно невелико по сравнению с другими фронтами, однако обе стороны считают этот район стратегически важным. Это также позволяет отвести подразделения противника от напряженных боев в Запорожской и Донецкой областях", - добавляют в разведке Британии.

Ситуация на фронте: последние новости

14 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные освободили село Андреевку недалеко от Бахмута на Донетчине. Однако 3-я ОШБр опровергла заявление и назвала его ошибочным .

В течение 14 сентября Силы обороны успешно наступали в районе Клещиевки Донецкой области. По данным Генштаба, по состоянию на утро 15 сентября стало известно, что ВСУ уволили Андреевку.

16 сентября в американском Институте изучения войны отметили , что после того, как украинские военные уволили Андреевку, они продолжили наступательные операции вблизи Бахмута и на западе Запорожской области. В то же время для российской армии ухудшилась тактическая ситуация к югу от Бахмута.

Уже 17 сентября Силы обороны Украины полностью освободили Клищиевку, что к югу от Бахмута Донецкой области, однако враг не оставляет попыток захватить населенный пункт.

В утренней сводке Генштаба 18 сентября сообщалось , что украинские военные отразили атаки РФ вблизи Белой Горы на Бахмутском направлении, а в районе Клищиевки Донецкой области продолжают штурмовые действия, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Впоследствии заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ майор Родион Кудряшов отметил , что после успешного продвижения ВСУ открывается возможность для освобождения Бахмута от оккупантов.

18 сентября командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил позицию бригад и батальонов, которые освободили населенные пункты Клищиевка и Андреевка на Бахмутском направлении.

Также накануне заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что за еще одну неделю полномасштабной войны украинские защитники освободили от оккупантов 2 кв. км на Бахмутском направлении, а также 5,2 кв. км украинской территории на южном фронте.

Таким образом, по состоянию на 18 сентября освобожденная площадь под Бахмутом составляет 51 кв. км, а на южном фронте с начала контрнаступления ВСУ уволили уже 261,7 кв. км.

19 сентября в ISW заявили , что недавнее продвижение украинских войск к югу от Бахмута повлекло за собой деградацию оборонных подразделений России в этом районе, ведь во время освобождения Андреевки и Клищиевки ВСУ уничтожили боеспособность элитных частей россиян.