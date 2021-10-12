РФ сорвала заседание одной из подгрупп ТКГ, чтобы не обсуждать вспышку коронавируса в ОРДЛО, - Гармаш

Об этом заявил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

Он отметил, что для того, чтобы сорвать заседание подгруппы, российская сторона вновь привела осужденную за терроризм в Украине Майю Пирогову.

"Это нельзя назвать иначе как преднамеренный срыв Россией переговоров в гуманитарном треке на фоне закрытия КПВВ на Донбассе и гуманитарной катастрофы, вызванной спровоцированной Москвой вспышкой смертности от коронавируса", - отметил Гармаш.

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