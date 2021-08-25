РФ сорвала работу гуманитарной подгруппы ТКГ по Донбассу - украинская делегация

Об этом говорится в Telegram украинской делегации.

"Российская делегация сознательно срывает работу Гуманитарного подгруппы ТКГ. Российская делегация менее чем за сутки до начала заседания сделала техническое сообщение о привлечении к работе гуманитарной подгруппы ТКГ гражданки Украины Майи Юрьевны Пироговой, осужденной в Украине за терроризм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинская делагация рассматривает это "как сознательную попытку сорвать консультации, особенно учитывая предыдущий опыт блокирования российской делегацией работы политической подгруппы именно таким образом".

Как сообщается, украинская делегация не проводит консультации с лицами, осужденными за терроризм.

"Таким образом российская делегация пытается переложить свою непосредственную и единоличную ответственность за последовательный срыв решения гуманитарных вопросов, например, обмен лицами, содержащимися в связи с конфликтом, разблокирование работы КПВВ с российской стороны и тому подобное. Украинская делегация отмечает - эти попытки являются бесполезными", - говорится в сообщении.

Украинская сторона призывает российских представителей вернуться к запланированным трехсторонним консультациям.

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