РФ сообщила о встрече дипломатов США и России в Стамбуле
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил о встрече директоров департаментов внешнеполитических ведомств России и США в Стамбуле
Об этом сообщили РосСМИ со ссылкой на слова Рябкова.
По его словам, в ходе переговоров обсуждаются вопросы работы посольств и раздражителей в двусторонних отношениях.
"Да, действительно в Стамбуле происходит встреча на уровне директоров профильных департаментов. Это в принципе периодически проводимая мера для обсуждения "раздражителей" в двусторонних отношениях. После некоторой паузы мы возобновили контакт с американцами на эту тему", - сказал Рябков на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
- По состоянию на 3 августа было известно, что Вашингтон намеревался начать переговоры с Россией о замене заканчивающегося в 2026 году Договора о СНВ.
- 8 ноября стало известно, что Россия и США готовятся встретиться для обсуждения возобновления инспекций объектов атомного оружия в рамках нового Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) – ответные переговоры были приостановлены с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.41
Покупка 39.41Продажа 40.12
-
EUR
Покупка 40.74Продажа 41.8
- Актуальное
- Важное