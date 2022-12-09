РФ сообщила о встрече дипломатов США и России в Стамбуле

Об этом сообщили РосСМИ со ссылкой на слова Рябкова.

По его словам, в ходе переговоров обсуждаются вопросы работы посольств и раздражителей в двусторонних отношениях.

"Да, действительно в Стамбуле происходит встреча на уровне директоров профильных департаментов. Это в принципе периодически проводимая мера для обсуждения "раздражителей" в двусторонних отношениях. После некоторой паузы мы возобновили контакт с американцами на эту тему", - сказал Рябков на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

По состоянию на 3 августа было известно, что Вашингтон намеревался начать переговоры с Россией о замене заканчивающегося в 2026 году Договора о СНВ.

8 ноября стало известно, что Россия и США готовятся встретиться для обсуждения возобновления инспекций объектов атомного оружия в рамках нового Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) – ответные переговоры были приостановлены с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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