Об этом пишет CNN .

Согласно сообщению, артиллерийский огонь России резко снизился по сравнению с высоким уровнем времен войны, в некоторых местах на 75 процентов. В то же время, издание отмечает, что американские и украинские чиновники пока не имеют этому четкого и однозначного объяснения.

"Возможно Россия ограничивает артиллерийские снаряды из-за низких поставок, или это может быть частью более широкой переоценки тактики перед лицом успешных украинских нападений", - пишут журналисты.

"В любом случае, впечатляющее снижение артиллерийского огня является еще одним доказательством расслабляющейся позиции России на поле боя почти через год после ее вторжения", - добавляет издание со ссылкой на оценки представителей США и Украины.

СМИ отмечает, что это происходит также в тот момент, когда Украина получает усиленную военную поддержку от своих западных союзников.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр говорила, что у РФ достаточно человеческого ресурса , чтобы продолжать войну против Украины. В то же время оккупанты не могут продолжать ее с той же интенсивностью, с которой начинали.

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