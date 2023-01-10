РФ сократила артобстрелы на некоторых участках фронта в Украине до 75%, предположительно из-за дефицита вооружения, - CNN
Россия сократила артобстрелы на некоторых участках фронта в Украине до 75%. Возможно, это связано с дефицитом вооружения у оккупантов
Об этом пишет CNN .
Согласно сообщению, артиллерийский огонь России резко снизился по сравнению с высоким уровнем времен войны, в некоторых местах на 75 процентов. В то же время, издание отмечает, что американские и украинские чиновники пока не имеют этому четкого и однозначного объяснения.
"Возможно Россия ограничивает артиллерийские снаряды из-за низких поставок, или это может быть частью более широкой переоценки тактики перед лицом успешных украинских нападений", - пишут журналисты.
"В любом случае, впечатляющее снижение артиллерийского огня является еще одним доказательством расслабляющейся позиции России на поле боя почти через год после ее вторжения", - добавляет издание со ссылкой на оценки представителей США и Украины.
СМИ отмечает, что это происходит также в тот момент, когда Украина получает усиленную военную поддержку от своих западных союзников.
- Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр говорила, что у РФ достаточно человеческого ресурса , чтобы продолжать войну против Украины. В то же время оккупанты не могут продолжать ее с той же интенсивностью, с которой начинали.
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