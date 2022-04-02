РФ согласилась на то, что нейтральный статус Украины должен подтвердить референдум, - Арахамия
Россия на переговорах с Украиной согласилась с тем, что референдум является единственным способом признания нейтрального статуса страны
Об этом заявил глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия в эфире национального телемарафона.
"Российская сторона согласилась, что это будет единственный выход из сложившейся ситуации", - сказал он.
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Отвечая на вопрос, что будет, если переход к нейтральному статусу не будет поддержан, Арахамия сказал, что "договор тогда не будет иметь юридической силы и мы либо вернемся к состоянию войны, возможно, либо вернемся к переговорам".
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